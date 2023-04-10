Слуцкий предложил игрокам «Спартака» сходить в церковь

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал пятиматчевую безвыигрышную серию «Спартака».

«У «Спартака» уникальная ситуация, возможно, им стоит воспользоваться вариантом «Крыльев Советов» (сходить в церковь – прим. «Бомбардира»).

«Спартак» почти в каждом матче доминирует по игре, но не может выиграть долгое время», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским».