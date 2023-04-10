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    Слуцкий предложил игрокам «Спартака» сходить в церковь

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал пятиматчевую безвыигрышную серию «Спартака».

    «У «Спартака» уникальная ситуация, возможно, им стоит воспользоваться вариантом «Крыльев Советов» (сходить в церковь – прим. «Бомбардира»).

    «Спартак» почти в каждом матче доминирует по игре, но не может выиграть долгое время», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским».

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • В 7 последних матчах у команды одна победа.
    • Следующий соперник «Спартака» – «Торпедо» (15 апреля).

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.04.2023 14:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 13 часов назад

      Крылья сходили-результат появился

      0
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      Рейтинг: +1477

      sir_Alex 14 часов назад

      Этим не поможет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1454

      moskowcity-petrv 16 часов назад

      Когда нет работы.много времени для балабольства.что он и делает.ему нужно с Уткиным и Мостовым объединится будет трио сплетников

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1694

      ПалкоВводецъ (returned) 16 часов назад

      В «Каталоге тайных еврейских хворей» Франциска из Пьяченцы (1602 г.) написано:

      «Евреи из колена Нафтали приказали своим детям спрятаться в свинарниках, визжать и хрюкать. Когда Иисус, несший крест, проходил мимо, их родители спросили его, что это было. Иисус ответил: «Это ваши дети». Но поскольку евреи настаивали, что это хрюкали сви ньи, Иисус сказал: «Если они сви ньи, пусть будут сви ньями и остаются сви ньями».
      Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +5507

      neim 17 часов назад

      Так на встречу с судьями уже сходили, а это равнозначно, что в церковь, может даже лучше ))).

      0
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      Рейтинг: +17823

      Barmaleushka > neim 15 часов назад

      Можно ещё барашка на алтаре зарезать или деву чуду-юду морскому отдать на съедение .

      0
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      Рейтинг: +1019

      SLADE2019 18 часов назад

      Сам сходи (в церковь ли, может в синагогу), может работу найдешь. 21 век шагает по российскому футболу.

      3
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      Рейтинг: +99

      То ли ещё будет > SLADE2019 17 часов назад

      Примерно тоже самое хотел сказать. Что же сам-то не сходил?

      0
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