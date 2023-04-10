Слуцкий предложил игрокам «Спартака» сходить в церковь

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал пятиматчевую безвыигрышную серию «Спартака».
«У «Спартака» уникальная ситуация, возможно, им стоит воспользоваться вариантом «Крыльев Советов» (сходить в церковь – прим. «Бомбардира»).
«Спартак» почти в каждом матче доминирует по игре, но не может выиграть долгое время», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским».
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
- В 7 последних матчах у команды одна победа.
- Следующий соперник «Спартака» – «Торпедо» (15 апреля).
Источник: «Чемпионат»