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    КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Авангард» в овертайме и вышел в финал Кубка Гагарина

    9 апреля в Казани проходил пятый матч финала Восточной конференции, в которой встречались «Ак Барс» и «Авангард». Команды сыграли 2:2 в основное время. А в овертайме «Ак Барс» одержал победу благодаря шайбе Вадима Шипачева. Для «Ак Барса» это четвертая победа в серии – это выводит его в финал Кубка Гагарина.

    • «Ак Барс» и «Авангард» в третий раз довели матч до овертайма. Во все разы выигрывал «Ак Барс»;
    • Все пять матчей серии завершились победой одно из соперника с преимуществом в шайбу;
    • «Ак Барс» в пятый раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина;
    • «Ак Барс» сыграет в финале Кубка Гагарина с победителем пары СКА – ЦСКА. У них пока 2:2 в серии.

    «Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омск) – 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)

    Голы: 0:1 – Береглазов, 6; 0:2 – Буше, 16; 1:2 – Юдин, 41; 2:2 – Адамчук, 53; 3:2 – Шипачев, 68.

    Счет в серии – 4:1.

    Источник: Бомбардир

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