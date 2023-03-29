«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют в матче 29-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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«Сити» занимает второе место в чемпионате, имея на счету 61 очко. «Ливерпуль» с 42 очками идет на шестом месте.

Игра первого круга закончилась минимальной победой «Ливерпуля». Гол забил Мохамед Салах.

Матч состоится в субботу, 1 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 14:30 мск.

«Сити» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,62. На ничью можно поставить за 4,30. На выигрыш команды Юргена Клоппа дают 5,60.