Реабилитолог не исключил, что Костомаров сможет заниматься спортом

Константин Терновой считает, что у Романа Костомарова есть шансы вернуться в спорт.

Заведующий отделением медицинской реабилитации дал прогноз насчет процесса реабилитации олимпийского чемпиона.

«Восстановление – длительный процесс. По моим представлениям, Романа можно будет привлекать к протезированию через три месяца.

Костомаров пережил два инсульта, у него дефицит, поэтому восстановление предстоит долгое. Для протезирования он должен быть полностью здоров и выписан из реанимации.

После этого можно работать над бионическими протезами. Не думаю, что сейчас протезирование является самым главным для Романа.

Сегодня протезирование, конечно, не сможет сделать протез как у Люка Скайуокера, но мы уже близки к этому.

Мы занимаемся такой реабилитацией с помощью биопротезов, но это очень индивидуальный процесс. Над этим нужно работать непосредственно с Костомаровым.

Сможет ли Костомаров снова заниматься спортом? Все будет завесить от реабилитации, но бионические протезы могут дать такую возможность», – сказал Терновой.