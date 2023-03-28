Реабилитолог не исключил, что Костомаров сможет заниматься спортом

Константин Терновой считает, что у Романа Костомарова есть шансы вернуться в спорт.
Заведующий отделением медицинской реабилитации дал прогноз насчет процесса реабилитации олимпийского чемпиона.
«Восстановление – длительный процесс. По моим представлениям, Романа можно будет привлекать к протезированию через три месяца.
Костомаров пережил два инсульта, у него дефицит, поэтому восстановление предстоит долгое. Для протезирования он должен быть полностью здоров и выписан из реанимации.
После этого можно работать над бионическими протезами. Не думаю, что сейчас протезирование является самым главным для Романа.
Сегодня протезирование, конечно, не сможет сделать протез как у Люка Скайуокера, но мы уже близки к этому.
Мы занимаемся такой реабилитацией с помощью биопротезов, но это очень индивидуальный процесс. Над этим нужно работать непосредственно с Костомаровым.
Сможет ли Костомаров снова заниматься спортом? Все будет завесить от реабилитации, но бионические протезы могут дать такую возможность», – сказал Терновой.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.