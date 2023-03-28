Вяльбе: «Смешно от «коллективного Запада», против России выступают политики, а не простые люди»

Елена Вяльбе раскритиковала истеблишмент западных стран.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) считает, что среди населения США и государств ЕС не преобладают антироссийские настроения.

«Смешно от этого «коллективного Запада». Против выступают политики, а простые люди не против России. Видимо, они больше знают историю.

Руководители «коллективного Запада» ничего не смыслят в ней, поэтому их страны будущего не имеют, это 100%. Как будто с чистого листа начинают, что опасно.

Мне кажется, они и географию не знают. Потому что количество людей против и за нас – совсем не смешно!

Закрыли они Украинскую православную церковь (Московского патриархата) и еще угрожают тем попам, которые там служили, настоятелям храмов и церквей. И это все поддерживается «коллективным Западом»!

Ну, тогда, ребята, вы далеко все уйдете. Рано или поздно «коллективный Запад» начнет задумываться и посчитает, что на Земле людей не миллиард. Все остальные – мы и те, кто с нами общается.

Ну, может быть, Индия не так близко дружит, хотя и не разрывает отношения. Вряд ли там скажут, что если сейчас приедет Владимир Владимирович [Путин], то его арестуют! Не могу представить, смешные люди!

Если сейчас выставить 100 американцев, простых людей, которые живут в разных штатах и попросить показать Украину на карте, 99 человек точно скажут: «Я первый раз слышу, это что вообще такое?».

Из них 50% не будет знать, где находится Россия. Это, наверное, нормально, ведь им такая информацию не нужна. Они в Америке могут никуда и не выезжать из страны.

Покататься на лыжах – на Аляску съездить, например. Живут в своем мире – «Соединенные штаты Америки». Это их дело.

В целом же, будь то США, Германия, Франция или любая другая страна – люди простые к России относятся хорошо», – сказала Вяльбе.