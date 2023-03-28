Прогресс Костомарова в больнице: начал самостоятельно пить, заново учится есть и сидеть

Появились новые данные о состоянии Олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
«Фигуристу Роману Костомарову зашили трахеостому и сделали перевязки. Сейчас некроз не распространяется по телу. Также у спортсмена восстановилось мозговое кровообращение, но медики продолжают ему ставить капельницы и уколы.
Сообщается, что в основном лекарственная терапия направлена на восстановление внутренних органов. Печень знаменитости получает внушительную дозу терапии для быстрой регенерации клеток.
При этом сам фигурист пьет специализированное питание, однако заново учится жевать и глотать. В том числе спортсмен стал сидеть, но пока с посторонней помощью», – сообщает «Пятый канал».
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Пятый канал»