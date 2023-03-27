КХЛ. «Локомотив» перевел серию с ЦСКА в решающий седьмой матч

«Локомотив» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против ЦСКА. Решающий гол забил уроженец Москвы Александр Полунин, который всю карьеру проводит в Ярославле.

Решающий седьмой матч состоится 29 марта в Москве. Победитель сыграет в финале Западной конференции со СКА.

КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала

Локомотив (Ярославль) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1; 0:0; 1:0)

Голы: 1:0 – Аверин, 3; 1:1 – Мамин, 9; 2:1 – Полунин, 45.

Счет в серии: 3:3.

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