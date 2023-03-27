Олимпийский чемпион по хоккею Кошечкин завершил карьеру

Хоккеист Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры.

– Спортсмены откладывают решение о завершении карьеры максимально долго. Когда вы поняли, что пришло время?

– Еще год назад после подписания контракта уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере.

Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но мое физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Пришло время.

– Внешне вы очень спокойны. Какие-то переживания внутри были?

– У меня был целый год подготовиться к завершению карьеры, поэтому все переживания растянул по времени (смеется). Прямо сейчас чувствую себя нормально.