Олимпийский чемпион по хоккею Кошечкин завершил карьеру

Хоккеист Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры.
– Спортсмены откладывают решение о завершении карьеры максимально долго. Когда вы поняли, что пришло время?
– Еще год назад после подписания контракта уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере.
Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но мое физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Пришло время.
– Внешне вы очень спокойны. Какие-то переживания внутри были?
– У меня был целый год подготовиться к завершению карьеры, поэтому все переживания растянул по времени (смеется). Прямо сейчас чувствую себя нормально.
- Сегодня Кошечкину исполнилось 40 лет.
- Он выигрывал Олимпиаду в 2018 году и чемпионат мира в 2009-м.
- Кошечкин – 2-кратный обладатель Кубка Гагарина ((2014, 2016) в составе магнитогорского «Металлурга».
Источник: «Спорт-Экспресс»