В Египте арбитра отстранили от работы – он отменил гол, посмотрев повтор в телефоне

Забавный случай произошел в матче второй египетской лиги между «Аль-Насром» и «Суэцом».

Судейская бригада во главе с Мохамедом Фаруком приняла решение об отмене гола при помощи смартфона.

«Аль-Наср», проигрывая 1:2, сравнял счет в концовке матча. Но к голу возникли вопросы. Возможно, он был забит рукой.

Естественно, во второй лиге Египта нет системы видеоповторов. Что делать? Арбитр придумал бюджетный вариант VAR – взял телефон и посмотрел на нем спорный момент.

В итоге «Аль-Наср» потерпел поражение, пропустив еще раз до финального свистка. Судье пришлось покидать поле в сопровождении полиции.

Египетская футбольная ассоциация креативную идею Фарука не оценила и отстранила всю судейскую бригаду на неопределенный срок.

Были разговоры о переигровке матча, однако местные журналисты утверждают, что этого не будет.