Кубок Англии. «МЮ» победил «Фулхэм», уступая до 75-й минуты. В матче два удаления

«Манчестер Юнайтед» прошел в полуфинал Кубка Англии. В четвертьфинале команда Эрика тен Хага победила «Фулхэм» – 3:1. Бруно Фернандеш сделал дубль.

«МЮ» уступал в счете до 75-й минуты.

У «Фулхэма» красные карточки получили два игрока – Виллиан и Александар Митрович.

«МЮ» в полуфинале сыграет с «Брайтоном».

Англия. Кубок. 1/4 финала

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Митрович, 50; 1:1 – Фернандеш, 75 (с пенальти); 2:1 – Забитцер, 77; 3:1 – Фернандеш, 90+6.

Удаления: нет – Виллиан, 72; Митрович, 73.

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