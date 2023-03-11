«Надеюсь, наши ребята надерут жопу щеглам»: Милонов – о возвращении фехтовальщиков на международные старты

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал возвращение российских фехтовальщиков на международную арену.

«Так бы хотелось, чтобы наши фехтовальщики надрали жопу английским щеглам, да так, чтобы они сесть не могли неделю. Не просто их укололи как надо, но и надавали по заднице». – сказал Милонов.

Спортсменам из России было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIE с марта 2022 года.

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!