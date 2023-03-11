Мелкобритания живёт как Польша: тот прав, у кого хеR больше. Гыгыгы
Правительство Великобритании не хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Британские власти попросили спонсоров Олимпиады оказать давление на МОК с целью недопуска России.
Они обратились к компаниям Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другим.
«Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно связаны, и мы полны решимости не допустить, чтобы власти России и Белоруссии использовали спорт в пропагандистских целях.
До тех пор, пока наши опасения и отсутствие предельной ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям», – говорится в письме спонсорам.
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