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    Какой вы футболист?

    Британские власти попросили спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян

    Правительство Великобритании не хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    Британские власти попросили спонсоров Олимпиады оказать давление на МОК с целью недопуска России.

    Они обратились к компаниям Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другим.

    «Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно связаны, и мы полны решимости не допустить, чтобы власти России и Белоруссии использовали спорт в пропагандистских целях.

    До тех пор, пока наши опасения и отсутствие предельной ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям», – говорится в письме спонсорам.

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    Источник: The Guardian

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    11.03.2023 10:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 11:26

      Мелкобритания живёт как Польша: тот прав, у кого хеR больше. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 11:17

      Надо чтобы британцы турнир байкотровали.
      Интересно, а какая форма будпт у немцев, радужная?
      :)))

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