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  • Лахиялов сравнил «ПСЖ» с ишаком после вылета команды из Лиги чемпионов

Лахиялов сравнил «ПСЖ» с ишаком после вылета команды из Лиги чемпионов

10 марта 2023, 23:29

Бывший игрок «Анжи», «Ахмата» Шамиль Лахиялов высказался о «ПСЖ» после его очередного вылета из Лиги чемпионов на первой стадии плей-офф.

«Думаю, ни у кого сомнений не возникло, что «Бавария» заслуженно прошла в следующий этап. И по первому, и по второму матчу она была целостнее и сильнее. Видно, что «ПСЖ» пока не готов решать большие задачи. Если посмотреть на скамейку запасных «Баварии», то видно, что она может себе позволить держать на ней даже таких футболистов, как Садио Мане, Лерой Сане и Серж Гнабри. А в «ПСЖ» таких игроков на скамейке нет, и тренеру некем было усилить команду и перевернуть ход матча.

У нас в народе часто так говорят: сколько ишака ни наряжай, он никогда конeм не станет. Это как раз подходит к «ПСЖ». Сколько бы денег они ни вкладывали в клуб, как бы ни усиливались, что бы они ни делали, пока «ПСЖ» на топ-уровень выйти не может, и сейчас не видно, за счeт чего они могут этого добиться. Я думаю, основная причина – это, конечно, частая смена тренеров, она ни к чему хорошему не приводит», – сказал Лахиялов.

  • «ПСЖ» за оба матча не забил «Баварии» ни гола.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ
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