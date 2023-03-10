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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Латвия отказалась спонсировать теннисистку Остапенко, так как она соревнуется с россиянами

    Олимпийский комитет Латвии прекратил государственное финансирование своей теннисистки Елены Остапенко. Причина в том, что она выступает на тех же турнирах, что и россияне.

    Информацию подтвердил генеральный секретарь Олимпийского комитет Карлис Лейниекс.

    По той же причине финансирования со стороны государства лишились теннисистки Даниэла Висмане и Дарья Семенистая и велосипедисты Том Скуиньш и Крист Нейландс.

    • 25-летняя Остапенко родилась в Риге.
    • В 2018 году она была 5-й ракеткой мира. Сейчас Остапенко в мировом рейтинге 25-я.
    • В 2017 году Остапенко выиграла Открытый чемпионат Франции, став первой теннисисткой из Латвии с титулом Большого шлема.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Источник: rus.lsm.lv

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    10.03.2023 12:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 10 марта, 17:58

      Очень удобно))

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      Ответить
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 10 марта, 14:44

      реально хуже фашистов своих же гнобят.

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      Ответить
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 10 марта, 12:43

      Может, подвергнуть остракизму за жизнь на одной планете с русскими?

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