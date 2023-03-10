Латвия отказалась спонсировать теннисистку Остапенко, так как она соревнуется с россиянами

Олимпийский комитет Латвии прекратил государственное финансирование своей теннисистки Елены Остапенко. Причина в том, что она выступает на тех же турнирах, что и россияне.

Информацию подтвердил генеральный секретарь Олимпийского комитет Карлис Лейниекс.

По той же причине финансирования со стороны государства лишились теннисистки Даниэла Висмане и Дарья Семенистая и велосипедисты Том Скуиньш и Крист Нейландс.

25-летняя Остапенко родилась в Риге.

В 2018 году она была 5-й ракеткой мира. Сейчас Остапенко в мировом рейтинге 25-я.

В 2017 году Остапенко выиграла Открытый чемпионат Франции, став первой теннисисткой из Латвии с титулом Большого шлема.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?