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    «Динамо» подарит 1923 рубля болельщикам, оформившим Fan ID

    «Динамо» сообщило, что подарит 1923 рубля каждому болельщику после оформления Fan ID.

    Бонусы станут доступны после регистрации паспорта болельщика на сайте «Динамо». Фанаты получат:

    • Промокод номиналом 923 рубля на приобретение атрибутики в интернет-магазине «Динамо».
    • Промокод на 1000 рублей для покупки билетов на домашние матчи «Динамо».

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    09.03.2023 18:35
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