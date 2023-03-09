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«Динамо» подарит 1923 рубля болельщикам, оформившим Fan ID

9 марта 2023, 18:35
2

«Динамо» сообщило, что подарит 1923 рубля каждому болельщику после оформления Fan ID.

Бонусы станут доступны после регистрации паспорта болельщика на сайте «Динамо». Фанаты получат:

  • Промокод номиналом 923 рубля на приобретение атрибутики в интернет-магазине «Динамо».
  • Промокод на 1000 рублей для покупки билетов на домашние матчи «Динамо».

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Первая лига Динамо
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Axe111
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АХАХААААХ ПОЗОРИЩЕ КАКОЕ ФУ
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Рыло свина
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фу
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