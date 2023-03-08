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    Какой вы футболист?

    Хоккеисты «Миннесоты» отказались надевать форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари»

    Хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем НХЛ с «Калгари», сообщает The Athletic.

    Изначально клуб анонсировал выход на разминку в радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»), но в итоге отказался от этой идеи.

    Позднее пост с анонсом формы с ЛГБТ-символикой был удален с сайта клуба.

    Перед матчем несколько игроков использовали радужную ленту для клюшек и шайбы с ЛГБТ-символикой.

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    Источник: The Athletic

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    08.03.2023 15:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 8 марта, 17:26

      У хоккеистов Миннесоты залёт

      2
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > MaxRnD 8 марта, 17:45

      Может им в КХЛ податься ?

      0
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Barmaleushka 8 марта, 17:46

      Ага, всей лигой

      2
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > MaxRnD 8 марта, 17:56

      Не , ну КХЛ не резиновая всёж . А потом там(в НХЛ) наверное есть те , кого эта омосятина устраивает - нам такие не надобны .

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 8 марта, 17:04

      А при чём здесь ... Кстати как там дела в бейсболе обстоят ?

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 8 марта, 16:19

      Загнивает Запад загнивает

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      Рейтинг: +394

      TANNER > alefreddy 8 марта, 17:44

      игроки Спартака с радость бы надели

      1
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 8 марта, 16:08

      ЧТо-то подсказывают, что скоро передумают и будут извиняться еще!

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