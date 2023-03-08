Хоккеисты «Миннесоты» отказались надевать форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари»

Хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем НХЛ с «Калгари», сообщает The Athletic.

Изначально клуб анонсировал выход на разминку в радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»), но в итоге отказался от этой идеи.

Позднее пост с анонсом формы с ЛГБТ-символикой был удален с сайта клуба.

Перед матчем несколько игроков использовали радужную ленту для клюшек и шайбы с ЛГБТ-символикой.

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