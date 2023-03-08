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    Какой вы футболист?

    Экс-вице-президент технического комитета судей Испании предлагал «Барселоне» помощь с VAR

    Стали известны новые подробности дела против «Барселоны». Ее подозревают в подкупе судей.

    Бывший вице-президент технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации Энрикес Негрейра предлагал «Барселоне» помощь с VAR, когда они в 2020 году жаловались, что система работает против них.

    Негрейра написал руководству «Барселоне» с предложением помочь. Оно проигнорировало вариант.

    • «Барселона» с 2001 года заплатила 6,66 миллиона евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
    • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от каталонцев.
    • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

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    Источник: Marca

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    08.03.2023 12:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67528

      portero 8 марта, 13:24

      Ну и почему этот вымогатель ещё не сидит????
      Оказывается Барса виновата что не настучала на него?

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      Рейтинг: +113

      Tempos > portero 8 марта, 17:33

      Да кажется все это чтоб тупо надавить на клуб...этот Энрикес работал в комитете по 2018 год...ВАР начали применять после его ухода... каким макаром он в 2020 году предлагал Барсе помощь с ВАРом? тут скорее ничего спортивного составляющего не найдут... дело тупо дойдет до отмывания денег и этот бывший судейка станет первым кто поплывет...

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      Рейтинг: +67528

      portero > Tempos 8 марта, 20:32

      Ну у меня тоже такое впечатление что это было именно воровство....

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