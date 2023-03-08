Экс-вице-президент технического комитета судей Испании предлагал «Барселоне» помощь с VAR

Стали известны новые подробности дела против «Барселоны». Ее подозревают в подкупе судей.

Бывший вице-президент технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации Энрикес Негрейра предлагал «Барселоне» помощь с VAR, когда они в 2020 году жаловались, что система работает против них.

Негрейра написал руководству «Барселоне» с предложением помочь. Оно проигнорировало вариант.

«Барселона» с 2001 года заплатила 6,66 миллиона евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.

95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от каталонцев.

Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

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