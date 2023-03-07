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  • «В нашем футболе он никто, даже мяч пожонглировать не сможет». Мостовой – о Слуцком

«В нашем футболе он никто, даже мяч пожонглировать не сможет». Мостовой – о Слуцком

7 марта 2023, 18:11
3

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в очередной раз критически высказался о Леониде Слуцком.

«Чего мы привязались к этому Слуцкому? У кого он считается одним из лучших тренеров 21-го века? Только у людей, кто в футбол не играл.

Это кошмар вообще. У тех, кто играл в футбол, он не будет им считаться. Мне вообще всe равно, что говорит Слуцкий, потому что для меня это вообще никто. В нашем футболе он – никто.

Пускай комментирует матчи. Он же хорошо разбирается в футболе, только играть не умеет. Книжек начитались, а потом разбираются. Смешно смотреть. И все прыгают от радости.

Но если приходит куда-то Мостовой, то все начинают критиковать. Зато у нас какой-то Слуцкий, который мяч не видел никогда и пожонглировать им не сможет... Вот в этом и беда нашего футбола.

Сейчас Слуцкий ещe и испанский футбол комментирует. Как можно до такого дойти? Столько людей играли в Испании, Англии, Германии, но их не зовут, а зовут Слуцкого. Это нонсенс.

Это всe равно, что меня сейчас позовут на программу «Форум гинекологии», травматологии или стоматологии.

Скажу, что книжек начитался, но я же всe равно не смогу так как люди, которые много лет отдали этой работе», – сказал Мостовой.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (3)
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alex1951
1678203701
Слышь ,Мост... Ты чё всем дыркам затычка? Слуцкии тебя не трогает,а ты какого Х. его достаешь? Сопи в свои две дырки....но молча..
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subbotaspartak
1678204267
Терпеть не могу Слуцкого, но он тренер команды чемпионов, а ты кто сейчас жонглёр?
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serglider
1678207976
К стати, Мауринио то же не играл в футбол и не умеет жонглировать мячем))) Почему бы Мостовому не померятся приборами с ним? Кто где играл и кого тренировал и что в итоге выиграл))) Сегодняшние успешные футбольные тренеры, как правило, были средними игроками не хватающими звезд с неба и что теперь им не надо было идти тренировать топ клубы?
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