«В нашем футболе он никто, даже мяч пожонглировать не сможет». Мостовой – о Слуцком

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в очередной раз критически высказался о Леониде Слуцком.

«Чего мы привязались к этому Слуцкому? У кого он считается одним из лучших тренеров 21-го века? Только у людей, кто в футбол не играл.

Это кошмар вообще. У тех, кто играл в футбол, он не будет им считаться. Мне вообще всe равно, что говорит Слуцкий, потому что для меня это вообще никто. В нашем футболе он – никто.

Пускай комментирует матчи. Он же хорошо разбирается в футболе, только играть не умеет. Книжек начитались, а потом разбираются. Смешно смотреть. И все прыгают от радости.

Но если приходит куда-то Мостовой, то все начинают критиковать. Зато у нас какой-то Слуцкий, который мяч не видел никогда и пожонглировать им не сможет... Вот в этом и беда нашего футбола.

Сейчас Слуцкий ещe и испанский футбол комментирует. Как можно до такого дойти? Столько людей играли в Испании, Англии, Германии, но их не зовут, а зовут Слуцкого. Это нонсенс.

Это всe равно, что меня сейчас позовут на программу «Форум гинекологии», травматологии или стоматологии.

Скажу, что книжек начитался, но я же всe равно не смогу так как люди, которые много лет отдали этой работе», – сказал Мостовой.

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