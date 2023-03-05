«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на 26-й тур АПЛ.

Встреча пройдет на стадионе «Энфилд».

Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Ливерпуль»: Алиссон, Трент, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиот, Салах, Нуньес, Гакпо.

«МЮ»: Де Хеа, Мартинес, Фернандеш, Рашфорд, Фред, Каземиро, Варан, Далот, Антони, Шоу, Вегхорст.

Судья: Энди Мэдли (Англия)

Матчей в сезоне: 16

Желтые карточки: 53 (3,3 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 22

Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», два раза выиграл «МЮ.

В последний раз команды встречались 22 августа – победа «МЮ» со счетом 2:1.

Коэффициенты:

Победа «Ливерпуля» – 2.55

Ничья – 3.70

Победа «МЮ» – 2.96

Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед