Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на 26-й тур АПЛ

    «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на 26-й тур АПЛ.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Трент, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиот, Салах, Нуньес, Гакпо.

    «МЮ»: Де Хеа, Мартинес, Фернандеш, Рашфорд, Фред, Каземиро, Варан, Далот, Антони, Шоу, Вегхорст.

    Судья: Энди Мэдли (Англия)

    • Матчей в сезоне: 16
    • Желтые карточки: 53 (3,3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», два раза выиграл «МЮ.

    В последний раз команды встречались 22 августа – победа «МЮ» со счетом 2:1.

    Коэффициенты:

    • Победа «Ливерпуля» – 2.55
    • Ничья – 3.70
    • Победа «МЮ» – 2.96

    Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

    Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2023 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2066

      jek718875 5 марта, 18:54

      Болею за Ливер, но думаю обдрищатся

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11