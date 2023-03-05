«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на 26-й тур АПЛ.
- Встреча пройдет на стадионе «Энфилд».
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
«Ливерпуль»: Алиссон, Трент, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиот, Салах, Нуньес, Гакпо.
«МЮ»: Де Хеа, Мартинес, Фернандеш, Рашфорд, Фред, Каземиро, Варан, Далот, Антони, Шоу, Вегхорст.
Судья: Энди Мэдли (Англия)
- Матчей в сезоне: 16
- Желтые карточки: 53 (3,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 22
Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», два раза выиграл «МЮ.
В последний раз команды встречались 22 августа – победа «МЮ» со счетом 2:1.
Коэффициенты:
- Победа «Ливерпуля» – 2.55
- Ничья – 3.70
- Победа «МЮ» – 2.96
Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Источник: «Бомбардир»