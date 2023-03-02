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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба: «99 процентов, что Карпин вызвал бы меня на отмененный матч с Польшей»

    Нападающий Артем Дзюба был готов приехать в сборную России на стыковой матч против Польши за место на ЧМ-2022. Он должен был состояться год назад, но его отменили.

    «Мы с Валерием Карпиным прекрасно поговорили, когда он возглавил сборную. Он со всеми говорил минут по 30, а мы с ним сидели минут 70-80. Поговорили по душам, все друг другу сказали. Читал ли я последнее интервью Карпина про меня? Нет, а должен был? Он сказал, что я ему безразличен? То же самое. Я же говорю, что не читал это интервью. Если бы мне было не все равно, я бы, наверное, прочитал, верно?

    Возможно, вы бы увидели меня в сборной, если бы мы играли с Польшей. 99 процентов, что увидели бы. Думаю, что Карпин позвал бы меня на решающий матч, когда все стояло бы на кону. И я бы приехал, и бился за свою страну. Это моя страна, нет ничего лучше, чем играть за сборную. Я скучаю по гимну, по ощущениям внутри, по мурашкам. И мне все равно, кто тренер и как он ко мне относится», – сказал Дзюба.

    • Игрок не выступал за сборную с Евро-2020, которое состоялось в 2021 году.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    02.03.2023 12:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3912

      Ziklop 2 марта, 12:35

      он тебе до сих пор звонит, ты просто трубку не берёшь! идиот самовлюблённый, 90% тебя ненавидит за твой дебилизм, это к футболу не имеет отношения, но ты и как футболист сдулся !

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