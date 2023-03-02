Дзюба: «99 процентов, что Карпин вызвал бы меня на отмененный матч с Польшей»

Нападающий Артем Дзюба был готов приехать в сборную России на стыковой матч против Польши за место на ЧМ-2022. Он должен был состояться год назад, но его отменили.

«Мы с Валерием Карпиным прекрасно поговорили, когда он возглавил сборную. Он со всеми говорил минут по 30, а мы с ним сидели минут 70-80. Поговорили по душам, все друг другу сказали. Читал ли я последнее интервью Карпина про меня? Нет, а должен был? Он сказал, что я ему безразличен? То же самое. Я же говорю, что не читал это интервью. Если бы мне было не все равно, я бы, наверное, прочитал, верно?

Возможно, вы бы увидели меня в сборной, если бы мы играли с Польшей. 99 процентов, что увидели бы. Думаю, что Карпин позвал бы меня на решающий матч, когда все стояло бы на кону. И я бы приехал, и бился за свою страну. Это моя страна, нет ничего лучше, чем играть за сборную. Я скучаю по гимну, по ощущениям внутри, по мурашкам. И мне все равно, кто тренер и как он ко мне относится», – сказал Дзюба.

Игрок не выступал за сборную с Евро-2020, которое состоялось в 2021 году.

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