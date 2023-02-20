Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» установила еще один рекорд Примеры

    «Барселона» победила «Кадис» (2:0) в матче 22-го тура Примеры.

    Сообщалось, что каталонцы установили рекорд турнира по числу сухих игр в 22 турах.

    Однако это не единственное достижение «Барсы». Также команда побила рекорд по количеству пропущенных голов в 22 турах чемпионата Испании.

    Соперники смогли забить в их ворота только семь мячей – меньше всех в истории за указанный период.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Барселона» установила рекорд Примеры по сухим матчам
    Только один футболист в 21 веке забил 15 мячей в Примере быстрее, чем Левандовски 1
    Примера. «Барселона» победила «Кадис» (2:0) и оторвалась от «Реала» на 8 очков
    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +787

      Таврида 2 часа назад

      Зато в Лиге чемпионов Барселона аж 12 голов за 6 игр пропустила и ни одного сухого матча. Как говорится: "Молодец среди овец, а на молодца и сам овца".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14227

      Skull_Boy > Таврида 2 часа назад

      В заявке на ЛЧ некоторых футболистов, которых Барса подписала нет, вот поэтому и играли привозила Пике и Эрик, а теперь без Дембеле, Гави и Пед_ри и МЮ не пройдут, тем более играют на выезде

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11