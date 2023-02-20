«Барселона» установила еще один рекорд Примеры

«Барселона» победила «Кадис» (2:0) в матче 22-го тура Примеры.

Сообщалось, что каталонцы установили рекорд турнира по числу сухих игр в 22 турах.

Однако это не единственное достижение «Барсы». Также команда побила рекорд по количеству пропущенных голов в 22 турах чемпионата Испании.

Соперники смогли забить в их ворота только семь мячей – меньше всех в истории за указанный период.

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