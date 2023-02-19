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    «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: стартовые составы на 24-й тур АПЛ

    «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» назвали стартовые составы на матч 24-го тура АПЛ.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    • Игра состоится на «Тоттенхэм Стэдиум» 19 февраля, в воскресенье.
    • Начало – в 19:30 по московскому времени.

    «Тоттенхэм»: Форстер, Дэвис, Рамирес, Дайер, Лангле, Эмерсон, Скипп, Хейбьерг, Кулушевски, Ришарлисон, Кейн.

    «Вест Хэм»: Фабиански, Эмерсон, Керер, Огбонна, Агер, Коуфал, Соучек, Райс, Даунес, Боуэн, Антонио.

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    Источник: Бомбардир.ру

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