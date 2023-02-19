«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: стартовые составы на 24-й тур АПЛ

«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» назвали стартовые составы на матч 24-го тура АПЛ.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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- Игра состоится на «Тоттенхэм Стэдиум» 19 февраля, в воскресенье.
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Тоттенхэм»: Форстер, Дэвис, Рамирес, Дайер, Лангле, Эмерсон, Скипп, Хейбьерг, Кулушевски, Ришарлисон, Кейн.
«Вест Хэм»: Фабиански, Эмерсон, Керер, Огбонна, Агер, Коуфал, Соучек, Райс, Даунес, Боуэн, Антонио.
Источник: Бомбардир.ру