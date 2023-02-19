Катарский шейх не планирует зарабатывать на «Манчестер Юнайтед». Он с детства болеет за клуб

Стало известно, почему катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани намерен купить «Манчестер Юнайтед».

Речь не идет о попытке обогатиться. Катарец с детства болеет за клуб и хочет вернуть ему былую славу.

На покупку «МЮ» также претендуют британский миллиардер Джим Рэтклифф и американский хедж-фонд Elliot.

Семья Глейзеров рассчитывает продать клуб за 6 миллиардов евро.

Команда идет на 3-м месте в АПЛ.

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