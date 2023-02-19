Катарский шейх не планирует зарабатывать на «Манчестер Юнайтед». Он с детства болеет за клуб

МЮ должен купить достойнейший, по мне так это лучший английский клуб
Стало известно, почему катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани намерен купить «Манчестер Юнайтед».
Речь не идет о попытке обогатиться. Катарец с детства болеет за клуб и хочет вернуть ему былую славу.
- На покупку «МЮ» также претендуют британский миллиардер Джим Рэтклифф и американский хедж-фонд Elliot.
- Семья Глейзеров рассчитывает продать клуб за 6 миллиардов евро.
- Команда идет на 3-м месте в АПЛ.
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