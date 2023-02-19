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    Катарский шейх не планирует зарабатывать на «Манчестер Юнайтед». Он с детства болеет за клуб

    Стало известно, почему катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани намерен купить «Манчестер Юнайтед».

    Речь не идет о попытке обогатиться. Катарец с детства болеет за клуб и хочет вернуть ему былую славу.

    • На покупку «МЮ» также претендуют британский миллиардер Джим Рэтклифф и американский хедж-фонд Elliot.
    • Семья Глейзеров рассчитывает продать клуб за 6 миллиардов евро.
    • Команда идет на 3-м месте в АПЛ.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +842

      Lipatoff 2 часа назад

      МЮ должен купить достойнейший, по мне так это лучший английский клуб

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      Рейтинг: +2363

      serglider > Lipatoff 1 час назад

      У "достойных" как правило напряги с деньгами, тогда как у подонков денег пруд-пруди)))

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