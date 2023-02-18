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    Российского олимпийского чемпиона дисквалифицировали на два года за допинг

    Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Ильиных отстранен на двухлетний срок.

    Причина дисквалификации – нарушение антидопинговых правил.

    Проба, из‑за которой вынесли наказание, была взята у спортсмена в 2013 году.

    Ильиных лишится всех соревновательных результатов, достигнутых с 11 мая 2013 года по 10 мая 2015 года.

    За этот период волейболист выиграл золото чемпионата Европы и Универсиады в Казани.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7769

      BarStep 19 минут назад

      Шёл 2023 г..

      Извините, мы нашли ваши ссули двадцатилетней давности
      и знаете что?
      Такой чистейшей воды не бывает, значит!?
      Вы употребляли допинг!
      Ах и да, вы же русский к тому же..
      До 24.02.22 мы это ещё терпели., а теперь нет!
      (сарказм)
      Абассаться..

      0
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      Рейтинг: +904

      SLADE2019 2 часа назад

      Где Ильиных и где футбол? Да и новость уже далеко не сенсационная. А с командой что будет? Оставят ей золото ЧЕ?

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      Рейтинг: +13201

      Алексей З 2 часа назад

      Ну как объяснить ?
      Похоже всё давно шло к Сочи-14, где допинг не принимал только ленивый.

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