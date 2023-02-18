Российского олимпийского чемпиона дисквалифицировали на два года за допинг

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Ильиных отстранен на двухлетний срок.

Причина дисквалификации – нарушение антидопинговых правил.

Проба, из‑за которой вынесли наказание, была взята у спортсмена в 2013 году.

Ильиных лишится всех соревновательных результатов, достигнутых с 11 мая 2013 года по 10 мая 2015 года.

За этот период волейболист выиграл золото чемпионата Европы и Универсиады в Казани.

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