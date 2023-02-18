Российского олимпийского чемпиона дисквалифицировали на два года за допинг

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Ильиных отстранен на двухлетний срок.
Причина дисквалификации – нарушение антидопинговых правил.
Проба, из‑за которой вынесли наказание, была взята у спортсмена в 2013 году.
Ильиных лишится всех соревновательных результатов, достигнутых с 11 мая 2013 года по 10 мая 2015 года.
За этот период волейболист выиграл золото чемпионата Европы и Универсиады в Казани.
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Источник: «Матч ТВ»