ФИФА пожертвовала 1 миллион пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

ФИФА сообщила о выделении финансовой помощи туркам и сирийцам, пострадавшим от землетрясения.
Размер пожертвования – 1 миллион долларов.
Деньги будут использованы для отправки гуманитарной помощи обеим странам.
Речь идет о закупке и распределении предметов первой необходимости, а также предоставлении временных убежищ.
- Землетрясение произошло 6 февраля.
- Жертвами стихии стали более 42 тысяч человек.
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Источник: сайт ФИФА