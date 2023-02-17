ФИФА пожертвовала 1 миллион пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

ФИФА сообщила о выделении финансовой помощи туркам и сирийцам, пострадавшим от землетрясения.

Размер пожертвования – 1 миллион долларов.

Деньги будут использованы для отправки гуманитарной помощи обеим странам.

Речь идет о закупке и распределении предметов первой необходимости, а также предоставлении временных убежищ.

Землетрясение произошло 6 февраля.

Жертвами стихии стали более 42 тысяч человек.

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