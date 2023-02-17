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    ФИФА пожертвовала 1 миллион пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

    ФИФА сообщила о выделении финансовой помощи туркам и сирийцам, пострадавшим от землетрясения.

    Размер пожертвования – 1 миллион долларов.

    Деньги будут использованы для отправки гуманитарной помощи обеим странам.

    Речь идет о закупке и распределении предметов первой необходимости, а также предоставлении временных убежищ.

    • Землетрясение произошло 6 февраля.
    • Жертвами стихии стали более 42 тысяч человек.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1928

      jek718875 1 час назад

      Позор ФИФА,для них это как 0,0001 копейки

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