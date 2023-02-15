Стал известен победитель регулярного чемпионата КХЛ

В КХЛ определился обладатель Кубка континента – победитель регулярного чемпионата. Им досрочно стал петербургский СКА.
Петербуржцы выиграли регулярку КХЛ в третий раз в истории.
- Больше всего Кубков континента у ЦСКА – 6.
- Таким образом, СКА получил преимущество своей площадки на весь плей-офф.
- СКА тренирует Роман Ротенберг – брат бывшего игрока «Локомотива» Бориса Ротенберга.
Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга.
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Источник: «Бомбардир»