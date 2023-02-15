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    Стал известен победитель регулярного чемпионата КХЛ

    В КХЛ определился обладатель Кубка континента – победитель регулярного чемпионата. Им досрочно стал петербургский СКА.

    Петербуржцы выиграли регулярку КХЛ в третий раз в истории.

    • Больше всего Кубков континента у ЦСКА – 6.
    • Таким образом, СКА получил преимущество своей площадки на весь плей-офф.
    • СКА тренирует Роман Ротенберг – брат бывшего игрока «Локомотива» Бориса Ротенберга.

    Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга.

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    Источник: «Бомбардир»

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