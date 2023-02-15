Стал известен победитель регулярного чемпионата КХЛ

В КХЛ определился обладатель Кубка континента – победитель регулярного чемпионата. Им досрочно стал петербургский СКА.

Петербуржцы выиграли регулярку КХЛ в третий раз в истории.

Больше всего Кубков континента у ЦСКА – 6.

Таким образом, СКА получил преимущество своей площадки на весь плей-офф.

СКА тренирует Роман Ротенберг – брат бывшего игрока «Локомотива» Бориса Ротенберга.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга.

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