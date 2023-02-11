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    АПЛ пожертвует 1 миллион жертвам землетрясения в Турции и Сирии

    Английская Премьер-лига пообещала помочь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

    АПЛ пожертвует 1 миллион фунтов жертвам стихии.

    «Мы глубоко опечалены сообщениями о разрушительных землетрясениях, унесших жизни тысяч людей в Турции и Сирии.

    Игроки и официальные лица АПЛ будут носить черные повязки в матчах, которые пройдут в эти выходные, в знак почтения к памяти погибших в результате этих трагических событий», – говорится в заявлении лиги.

    • Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля на юго-востоке Турции.
    • Погибли более 20 тысяч человек, свыше 80 тысяч получили ранения.
    • В Сирии жертвами стали несколько тысяч человек, около 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

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    Источник: сайт АПЛ

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