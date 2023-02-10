Мбаппе все еще хочет перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не отказался от идеи поиграть за «Реал».

Маловероятно, что 24-летний футболист сможет перейти в мадридский клуб в этом году.

А вот летом 2024-го француз получит вторую возможность уйти в «Реал» в качестве свободного агента.

В прошлом году Мбаппе отказал «Реалу», несмотря на наличие устной договоренности.

Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».

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