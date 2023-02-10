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    Мбаппе все еще хочет перейти в «Реал»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не отказался от идеи поиграть за «Реал».

    Маловероятно, что 24-летний футболист сможет перейти в мадридский клуб в этом году.

    А вот летом 2024-го француз получит вторую возможность уйти в «Реал» в качестве свободного агента.

    • В прошлом году Мбаппе отказал «Реалу», несмотря на наличие устной договоренности.
    • Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28281

      JTherry 37 минут назад

      Мбаппе забодал Реал своими "хотелками": то денег мало, то сожалеет, то мама не велит... если бы "хотел", давно бы уже договорился и перешел...)

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