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Мбаппе все еще хочет перейти в «Реал»

10 февраля 2023, 14:14
4

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не отказался от идеи поиграть за «Реал».

Маловероятно, что 24-летний футболист сможет перейти в мадридский клуб в этом году.

А вот летом 2024-го француз получит вторую возможность уйти в «Реал» в качестве свободного агента.

  • В прошлом году Мбаппе отказал «Реалу», несмотря на наличие устной договоренности.
  • Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».

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Источник: The Athletic
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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JTherry
1676030598
Мбаппе забодал Реал своими "хотелками": то денег мало, то сожалеет, то мама не велит... если бы "хотел", давно бы уже договорился и перешел...)
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RealDiMoNMadrid
1676036486
Реал обязан сохранить лицо и отказать Мпаписту. Не думаю, что если он останется в Париже, то он будет какой-то головной болью для защитников Реала. Всё-таки и чемпионаты разные, и в ЛЧ не так часто встречи. Да и пару матчей за сезон его и закрыть можно. Нужно брать лишь тех, кто изначально хотел и хочет в клуб. Такие как Холланд, например
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DeStar
1676039444
игрок супер, но пошёл в жопу я буду рад если придет, но хотело бы чтобы реал его "огрел" зп дал не выше бензема условного, и без всяких бонусов Но это не мне решать) не столь они друг другу нужны мбаппе себе и другой крутой клуб найдет а реал и без мбаппе как-то лч берет.
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