Мбаппе все еще хочет перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не отказался от идеи поиграть за «Реал».
Маловероятно, что 24-летний футболист сможет перейти в мадридский клуб в этом году.
А вот летом 2024-го француз получит вторую возможность уйти в «Реал» в качестве свободного агента.
- В прошлом году Мбаппе отказал «Реалу», несмотря на наличие устной договоренности.
- Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: The Athletic