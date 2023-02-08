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    Гладилин: «Тедеско в сборной Бельгии благодаря «Спартаку»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

    – Для Тедеско сборная Бельгии – это испытание. Работать в клубе – одно, а сборная – это другой стиль работы. Если с Тедеско заключает контракт такая серьезная федерация, как Бельгия, значит, она все продумала. Тедеско созрел для хорошей работы в клубе, но насчет сборной не знаю.

    – Благодаря «Спартаку» Тедеско теперь в сборной Бельгии?

    – Он сделал себе имя именно в «Спартаке», поэтому можно сказать, что благодаря нашему клубу Доменико теперь главный тренер национальной команды Бельгии. Лично я не симпатизирую этой сборной.

    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11736

      R_a_i_n 43 минуты назад

      Имя он сделал в Шальке

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