Гладилин: «Тедеско в сборной Бельгии благодаря «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

– Для Тедеско сборная Бельгии – это испытание. Работать в клубе – одно, а сборная – это другой стиль работы. Если с Тедеско заключает контракт такая серьезная федерация, как Бельгия, значит, она все продумала. Тедеско созрел для хорошей работы в клубе, но насчет сборной не знаю.

– Благодаря «Спартаку» Тедеско теперь в сборной Бельгии?

– Он сделал себе имя именно в «Спартаке», поэтому можно сказать, что благодаря нашему клубу Доменико теперь главный тренер национальной команды Бельгии. Лично я не симпатизирую этой сборной.

Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».

До этого он работал в «Спартаке».

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