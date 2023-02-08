Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тедеско задумался о работе в сборной Бельгии, сидя в кабинете у дантиста

    Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Бельгии.

    «Я был у зубного врача, когда узнал, что Роберто Мартинес не продолжить работать со сборной Бельгии. Я сделал скриншот и отправил его своему агенту с вопросом: «Что мне нужно сделать, чтобы получить эту работу?».

    Он ответил, что это будет сложно. Но теперь я здесь. Я очень рад этому, для меня это большая честь», – приводит слова Тедеско RTBF.

    • Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до конца Евро-2024.
    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

    Новости по теме
    Зарема раскритиковала ветеранов «Спартака» за «ненависть» к Тедеско 1
    В сборной Бельгии перед Тедеско поставили две задачи 1
    В Бельгийской ассоциации объяснили, почему назначили Тедеско главным тренером сборной 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5774

      AtticusFinch 1 час назад

      Как только услышали, что он работал в Спартаке -с руками оторвали)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11