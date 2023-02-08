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  • Тедеско задумался о работе в сборной Бельгии, сидя в кабинете у дантиста

Тедеско задумался о работе в сборной Бельгии, сидя в кабинете у дантиста

8 февраля 2023, 18:58
2

Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Я был у зубного врача, когда узнал, что Роберто Мартинес не продолжить работать со сборной Бельгии. Я сделал скриншот и отправил его своему агенту с вопросом: «Что мне нужно сделать, чтобы получить эту работу?».

Он ответил, что это будет сложно. Но теперь я здесь. Я очень рад этому, для меня это большая честь», – приводит слова Тедеско RTBF.

  • Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до конца Евро-2024.
  • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
  • До этого он работал в «Спартаке».
  • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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Источник: «Чемпионат»
Бельгия. Про-Лига Бельгия Тедеско Доменико
Комментарии (2)
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ArReal
1675872192
Как только услышали, что он работал в Спартаке -с руками оторвали)
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DOCTOR PENALTY
1675960505
Тедеско говорит неправду: он был на приёме у проктолога, а не у дантиста.
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