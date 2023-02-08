Тедеско задумался о работе в сборной Бельгии, сидя в кабинете у дантиста

Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Я был у зубного врача, когда узнал, что Роберто Мартинес не продолжить работать со сборной Бельгии. Я сделал скриншот и отправил его своему агенту с вопросом: «Что мне нужно сделать, чтобы получить эту работу?».

Он ответил, что это будет сложно. Но теперь я здесь. Я очень рад этому, для меня это большая честь», – приводит слова Тедеско RTBF.

Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до конца Евро-2024.

Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».

До этого он работал в «Спартаке».

Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!