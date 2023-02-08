«Спартак» и «Сочи» встретятся в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).
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Пять последних очных матчей: две победы «Спартака», одна ничья, два раза выиграл «Сочи».
- Игра состоится в пятницу, 10 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, на победу московской команды можно поставить за коэффициент 1,90. На ничью – за 3,70. На выигрыш сочинского клуба предлагают коэффициент 4,00.
Где смотреть матч Спартак – Сочи