Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Во сколько смотреть матч «Спартак» – «Сочи»: 3 тур Зимний кубок РПЛ

    «Спартак» и «Сочи» встретятся в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

    Болеешь за Спартак? Получи бесплатно 2000 рублей и ставь на матч

    Пять последних очных матчей: две победы «Спартака», одна ничья, два раза выиграл «Сочи».

    • Игра состоится в пятницу, 10 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 19:00 по московскому времени.

    «Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, на победу московской команды можно поставить за коэффициент 1,90. На ничью – за 3,70. На выигрыш сочинского клуба предлагают коэффициент 4,00.

    Где смотреть матч Спартак – Сочи

    Прогноз на матч Спартак – Сочи

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11