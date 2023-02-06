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    Гвардиола обещал уйти из «Ман Сити», если выяснится, что клуб скрывал от него финансовые нарушения

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обещал покинуть клуб, если выяснится, что руководители клуба скрывали от него нарушениях финансовых правил.

    • 6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в нарушении 100+ финансовых правил.
    • Клуб обвиняют за финансовые нарушения с сезона-2009/10.
    • С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.

    «Я сказал нашим людям: «Расскажите мне о подозрениях. Я верил им на 100 процентов с первого дня, поэтому я защищал клуб в этой ситуации.

    Я сказал: «Если ты солжете мне, то на следующий день меня здесь не будет. Я уйду, и вы больше не будете моими друзьями», – сказал Гвардиола в 2020 году после снятия с клуба запрета на трансферы из-за обвинений в нарушении ФФП.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13021

      Алексей З 1 час назад

      Ну когда на трансферы тратится под-ярд $ , подозрение это может вызывать. Гвардиола лукавит , неужели его сомнения не терзали ?

      0
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      Рейтинг: +67132

      portero > Алексей З 1 час назад

      Тренер не должен и не может знать всё о финансах, его дело тренировать.... ещё смешнее когда через 10 лет поднимают этот вопрос.... а до этого фин органы глазки закрывали? А если им было не под силу разобраться, то уж Пепу точно это непонятно...

      1
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      Рейтинг: +1341

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      пойдёт в помощники к артете.

      2
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