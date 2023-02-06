Гвардиола обещал уйти из «Ман Сити», если выяснится, что клуб скрывал от него финансовые нарушения

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обещал покинуть клуб, если выяснится, что руководители клуба скрывали от него нарушениях финансовых правил.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в нарушении 100+ финансовых правил.

Клуб обвиняют за финансовые нарушения с сезона-2009/10.

С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.

«Я сказал нашим людям: «Расскажите мне о подозрениях. Я верил им на 100 процентов с первого дня, поэтому я защищал клуб в этой ситуации.

Я сказал: «Если ты солжете мне, то на следующий день меня здесь не будет. Я уйду, и вы больше не будете моими друзьями», – сказал Гвардиола в 2020 году после снятия с клуба запрета на трансферы из-за обвинений в нарушении ФФП.

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