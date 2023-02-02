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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Ювентус» – «Лацио»: 1/4 финала Кубка Италии, 2 февраля 2023

    «Ювентус» и «Лацио» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Италии. Игра состоится на «Ювентус Стэдиум» в Турине. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Фабио Мареска (Италия)

    Пять последних очных матчей: три победы «Юве», две ничьих.

    В последний раз команды встречались 13 ноября 2022 года – «Юве» крупно выиграл со счетом 3:0. Мойзе Кен сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа Ювентуса – 2.28
    • Ничья – 3.45
    • Победа Лацио – 3.64

    Прогноз на матч: проход «Ювентуса»

    Где смотреть матч Ювентус – Лацио

    Во сколько смотреть матч Ювентус – Лацио

    Источник: «Бомбардир»

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