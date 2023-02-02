«Ювентус» и «Лацио» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Италии. Игра состоится на «Ювентус Стэдиум» в Турине. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Фабио Мареска (Италия)

Пять последних очных матчей: три победы «Юве», две ничьих.

В последний раз команды встречались 13 ноября 2022 года – «Юве» крупно выиграл со счетом 3:0. Мойзе Кен сделал дубль.

Коэффициенты:

Победа Ювентуса – 2.28

Ничья – 3.45

Победа Лацио – 3.64

Прогноз на матч: проход «Ювентуса»

Где смотреть матч Ювентус – Лацио

Во сколько смотреть матч Ювентус – Лацио