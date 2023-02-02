«Ювентус» и «Лацио» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Италии. Игра состоится на «Ювентус Стэдиум» в Турине. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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Ювентус: Маттиа Перин – Данило, Даниэле Ругани, Федерико Гатти – Сэм Айлинг, Фабио Миретти, Леандро Паредес, Николо Фаджоли, Уэстон Маккини – Матиас Суле, Мойзе Кен.
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Лацио: Луиш Машимиану – Эльсеид Хюсай, Алессио Романьоли, Патрик Габаррон, Мануэль Ладзари – Луис Альберто, Данило Катальди, Сергей Милинкович-Савич – Маттиа Дзакканьи, Фелипе Андерсон, Педро Родригес.
Судья: Фабио Мареска (Италия)
Пять последних очных матчей: три победы «Юве», две ничьих.
В последний раз команды встречались 13 ноября 2022 года – «Юве» крупно выиграл со счетом 3:0. Мойзе Кен сделал дубль.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: проход «Ювентуса»
Где смотреть матч Ювентус – Лацио