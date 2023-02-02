«Ювентус» и «Лацио» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Италии.
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Встреча состоится на «Ювентус Стэдиум» в Турине.
Пять последних очных матчей команд: три победы «Юве», две ничьих.
- Матч пройдет в четверг, 2 февраля.
- Игру в прямом эфире покажет Okko Спорт.
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Юве» – фаворит матча по мнению букмекеров, на победу туринской команды можно поставить за коэффициент 2,15. На ничью – за 3,50. На выигрыш «Лацио» предлагают 3,70.
Где смотреть матч Ювентус – Лацио
Источник: «Бомбардир»