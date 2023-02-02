«Ювентус» и «Лацио» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Италии.

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Встреча состоится на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

Пять последних очных матчей команд: три победы «Юве», две ничьих.

Матч пройдет в четверг, 2 февраля.

Игру в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Юве» – фаворит матча по мнению букмекеров, на победу туринской команды можно поставить за коэффициент 2,15. На ничью – за 3,50. На выигрыш «Лацио» предлагают 3,70.

Где смотреть матч Ювентус – Лацио

Прогноз на матч Ювентус – Лацио