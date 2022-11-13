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Материалы

Ювентус - Лацио

13.11.2022, Воскресенье, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 15 тур Ювентус - Лацио
Италия. Серия А (2021/2022)
37 тур
16 мая, понедельник 21:45 Ювентус 2:2 Лацио
13 тур
20 ноября, суббота 20:00 Лацио 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
26 тур
6 марта, суббота 22:45 Ювентус 3:1 Лацио
7 тур
8 ноября, воскресенье 14:30 Лацио 1:1 Ювентус
Италия. Серия А (2019/2020)
34 тур
20 июля, понедельник 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
15 тур
7 декабря, суббота 22:45 Лацио 3:1 Ювентус
Суперкубок Италии 2019

22 декабря, воскресенье 19:45 Ювентус 1:3 Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
21 тур
27 января, воскресенье 22:30 Лацио 1:2 Ювентус
2 тур
25 августа, суббота 19:00 Ювентус 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
27 тур
3 марта, суббота 20:00 Лацио 0:1 Ювентус
8 тур
14 октября, суббота 19:00 Ювентус 1:2 Лацио
Суперкубок Италии 2017

13 августа, воскресенье 21:45 Ювентус 2:3 Лацио
Италия. Кубок (2016/2017)
Финал
17 мая, среда 22:00 Ювентус 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
21 тур
22 января, воскресенье 14:30 Ювентус 2:0 Лацио
2 тур
27 августа, суббота 19:00 Лацио 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Ювентус 3:0 Лацио
15 тур
4 декабря, пятница 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
20 января, среда 22:45 Лацио 0:1 Ювентус
Суперкубок Италии 2015

8 августа, суббота 15:00 Ювентус 2:0 Лацио
Италия. Кубок (2014/2015)
Финал
20 мая, среда 21:45 Ювентус 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
18 апреля, суббота 21:45 Ювентус 2:0 Лацио
12 тур
22 ноября, суббота 22:45 Лацио 0:3 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
21 тур
25 января, суббота 23:45 Лацио 1:1 Ювентус
2 тур
31 августа, суббота 22:45 Ювентус 4:1 Лацио
Суперкубок Италии 2013

18 августа, воскресенье 23:00 Ювентус 4:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
15 апреля, понедельник 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
13 тур
17 ноября, суббота 21:00 Ювентус 0:0 Лацио
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 29 января, вторник 23:45 Лацио 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 22 января, вторник 23:45 Ювентус 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
11 апреля, среда 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
13 тур
26 ноября, суббота 23:45 Лацио 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
35 тур
2 мая, понедельник 22:45 Лацио 0:1 Ювентус
16 тур
12 декабря, воскресенье 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2009/2010)
22 тур
31 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:1 Лацио
3 тур
12 сентября, суббота 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Лацио
19 тур
18 января, воскресенье 22:30 Лацио 1:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 17:00 Ювентус 5:2 Лацио
16 тур
15 декабря, суббота 22:30 Лацио 2:3 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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