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    Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вновь победил «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал. У Рэшфорда 2 ассиста

    «Манчестер Юнайтед» во втором матче полуфинала Кубка английской лиги переиграл «Ноттингем Форест». Двумя ассистами отметился лучший игрок манчестерцев в январе Маркус Рэшфорд.

    Манчестерцы вышли в первый свой финал под руководством Эрика тен Хага. В главном матче турнира «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» на «Уэмбли».

    «Ноттингем Форест» не побеждает манчестерцев с 1994 года.

    Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. Ответный матч

    Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Марсьяль, 73; 2:0 – Фред, 76.

    Первый матч: 3:0.

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    Источник: «Бомбардир»

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