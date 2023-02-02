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  • Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вновь победил «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал. У Рэшфорда 2 ассиста

Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вновь победил «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал. У Рэшфорда 2 ассиста

2 февраля 2023, 00:53

«Манчестер Юнайтед» во втором матче полуфинала Кубка английской лиги переиграл «Ноттингем Форест». Двумя ассистами отметился лучший игрок манчестерцев в январе Маркус Рэшфорд.

Манчестерцы вышли в первый свой финал под руководством Эрика тен Хага. В главном матче турнира «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» на «Уэмбли».

«Ноттингем Форест» не побеждает манчестерцев с 1994 года.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. Ответный матч

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Марсьяль, 73; 2:0 – Фред, 76.

Первый матч: 3:0.

Календарь Кубка лиги

Результаты Кубка лиги

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус
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