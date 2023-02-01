Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канселу – в основе «Баварии» на матч с «Майнцем». Игрок пришел в команду вчера

    Защитник Жоау Канселу попал в основу «Баварии» на матч 1/8 финала Кубка Германии против «Майнца».

    Игрок накануне перешел из «Манчестер Сити», где, по информации СМИ, у Канселу случился конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

    • Матч «Майнц» – «Бавария» начнется в 22:45 по Москве.
    • Канселу провел 26 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
    • На фулбека также претендовала «Барселона».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Лидер «Ромы» подает на клуб в суд из-за травли, «Челси» портит карьеру карьеру игроку и другие главные истории этого трансферного окна 1
    Канселу перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию»
    Стало известно, почему Канселу выбрал «Баварию», а не «Барселону»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:49
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24095

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      С корабля на бал. Редкий случай.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11