Канселу – в основе «Баварии» на матч с «Майнцем». Игрок пришел в команду вчера

Защитник Жоау Канселу попал в основу «Баварии» на матч 1/8 финала Кубка Германии против «Майнца».

Игрок накануне перешел из «Манчестер Сити», где, по информации СМИ, у Канселу случился конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Матч «Майнц» – «Бавария» начнется в 22:45 по Москве.

Канселу провел 26 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

На фулбека также претендовала «Барселона».

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