Канселу – в основе «Баварии» на матч с «Майнцем». Игрок пришел в команду вчера

С корабля на бал. Редкий случай.
Защитник Жоау Канселу попал в основу «Баварии» на матч 1/8 финала Кубка Германии против «Майнца».
Игрок накануне перешел из «Манчестер Сити», где, по информации СМИ, у Канселу случился конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.
- Матч «Майнц» – «Бавария» начнется в 22:45 по Москве.
- Канселу провел 26 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
- На фулбека также претендовала «Барселона».
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