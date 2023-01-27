Тавареш прокомментировал переход в «Спартак»

Новичок «Спартака» Томаш Тавареш прокомментировал переход в столичный клуб.

«Знакомство с командой прошло отлично, я очень рад. Чувствую себя комфортно, меня хорошо приняли. Счастлив оказаться здесь, чтобы помочь команде.

Ощущаю себя нормально. Уже участвую в упражнениях с полноценными контактами наравне со всеми. Теперь нужно набрать ритм, чтобы окончательно вернуться на свой уровень.

Знакомство с Абаскалем? Конечно, всегда проще, когда на новом месте тебя уже знают. Но не нужно делать на этом акцент. Я здесь для того, чтобы качественно выполнять работу, а не потому, что знакомый тренер будет давать мне играть», – сказал Тавареш.

«Спартак» заплатил за Тавареша 3 миллиона евро.

Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.

Он будет выступать за «Спартак» под 20-м номером.

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