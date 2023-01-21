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    Молодежку Венгрии по бенди отстранили от ЧМ из-за подозрений в употреблении наркотиков

    Молодежная сборная Венгрии (до 19 лет) по хоккею с мячом не примет участия в чемпионате мира, который стартует на этой неделе. Причина – подозрение, что один или несколько хоккеистов команды принимают наркотики.

    Оргкомитет принял решение немедленно дисквалифицировать команду при появлении информации о наркотиках. Вопросом уже занимается полиция.

    • Молодежный ЧМ по бенди пройдет в Швеции.
    • Венгры в своем 1-м матче на турнире должны были сыграть с Финляндией.
    • С дисквалификацией Венгрии в турнире осталось 3 команды: Финляндия, Норвегия и Швеция.

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    Источник: FIB

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