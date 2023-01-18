Надаль проиграл во втором круге Australian Open. Его жена заплакала

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Испанец в трех сетах уступил американцу Маккензи Макдональду.

Во втором сете Надаль испытывал проблемы с мышцами живота, он вызвал на корт медиков. После этого игрок продолжил встречу.

Когда Надаль вызвал врачей, его жена на трибунах заплакала. Об этом сообщил в твиттере журналист Жозе Моргадо.

Испанец – 2-я ракетка мира. Макдональд в мировом рейтинге занимает 65-е место.

Надаль был 1-м сеяным турнира. Последний раз 1-й сеяный Открытого чемпионата Австралии проигрывал во 2-м круге в 2001 году. Тогда это был бразилец Густаво Куэртен.

36-летний Надаль дважды выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

Скриншот трансляции Eurosport.

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