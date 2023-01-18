Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Надаль проиграл во втором круге Australian Open. Его жена заплакала

    Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Испанец в трех сетах уступил американцу Маккензи Макдональду.

    Во втором сете Надаль испытывал проблемы с мышцами живота, он вызвал на корт медиков. После этого игрок продолжил встречу.

    Когда Надаль вызвал врачей, его жена на трибунах заплакала. Об этом сообщил в твиттере журналист Жозе Моргадо.

    • Испанец – 2-я ракетка мира. Макдональд в мировом рейтинге занимает 65-е место.
    • Надаль был 1-м сеяным турнира. Последний раз 1-й сеяный Открытого чемпионата Австралии проигрывал во 2-м круге в 2001 году. Тогда это был бразилец Густаво Куэртен.
    • 36-летний Надаль дважды выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

    Скриншот трансляции Eurosport.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11