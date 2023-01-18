Мбаппе все еще мечтает о переходе в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по-прежнему мечтает перейти в «Реал».
По информации The Athletic, мадридский клуб также заинтересован в футболисте, но пока этот трансфер невозможен.
«Реал» и окружение Мбаппе контактируют с лета. После ЧМ-2022 диалог стал более конкретным.
- Летом Мбаппе вместо перехода в «Реал» решил продлить контракт с «ПСЖ» до 2026 года.
- Килиан – лучший бомбардир ЧМ-2022.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
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Источник: The Athletic