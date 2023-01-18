Мбаппе все еще мечтает о переходе в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по-прежнему мечтает перейти в «Реал».

По информации The Athletic, мадридский клуб также заинтересован в футболисте, но пока этот трансфер невозможен.

«Реал» и окружение Мбаппе контактируют с лета. После ЧМ-2022 диалог стал более конкретным.

Летом Мбаппе вместо перехода в «Реал» решил продлить контракт с «ПСЖ» до 2026 года.

Килиан – лучший бомбардир ЧМ-2022.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

Получи до 10 000 рублей за регистрацию