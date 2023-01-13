«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании 15 января

Определились финалисты Суперкубка Испании.

В воскресенье, 15 января, трофей в Саудовской Аравии разыграют «Реал» и «Барселона».

Матч на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде начнется в 22:00 по московскому времени.

«Реал» в полуфинале обыграл «Валенсию», а «Барса» – «Бетис».

Последнее Эль Класико состоялось 16 октября и завершилось победой «Реала» (3:1).

«Реал» и «Барса» встретятся в финале Суперкубка Испании впервые с 2017 года. Тогда победил «Реал».

Получи до 10 000 рублей за регистрацию