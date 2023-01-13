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    «Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании 15 января

    Определились финалисты Суперкубка Испании.

    В воскресенье, 15 января, трофей в Саудовской Аравии разыграют «Реал» и «Барселона».

    Матч на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде начнется в 22:00 по московскому времени.

    • «Реал» в полуфинале обыграл «Валенсию», а «Барса» – «Бетис».
    • Последнее Эль Класико состоялось 16 октября и завершилось победой «Реала» (3:1).
    • «Реал» и «Барса» встретятся в финале Суперкубка Испании впервые с 2017 года. Тогда победил «Реал».

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    Источник: «Бомбардир»

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