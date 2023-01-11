Кучеров из «Тампы» оформил 2+2 в матче НХЛ против «Коламбуса». В этом матче забили еще 2 россиянина

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль в матче НХЛ против «Коламбуса» (6:3). Также на его счету два ассиста.

Одним голом в составе «Тампы» отметился другой российский форвард Владислав Наместников.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков.

У «Коламбуса» гол забил россиянин Кирилл Марченко.

Кучеров в «Тампе» с 2013 года.

С командой он дважды подряд брал Кубок Стэнли.

Кучеров – воспитанник системы ЦСКА.

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