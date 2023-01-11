Кучеров из «Тампы» оформил 2+2 в матче НХЛ против «Коламбуса». В этом матче забили еще 2 россиянина

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль в матче НХЛ против «Коламбуса» (6:3). Также на его счету два ассиста.
Одним голом в составе «Тампы» отметился другой российский форвард Владислав Наместников.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков.
У «Коламбуса» гол забил россиянин Кирилл Марченко.
- Кучеров в «Тампе» с 2013 года.
- С командой он дважды подряд брал Кубок Стэнли.
- Кучеров – воспитанник системы ЦСКА.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Бомбардир»