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    Американские журналисты впервые в истории признали россиянина лучшим боксером года

    Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), определила лучшего боксера 2022 года. Им стал россиянин Дмитрий Бивол.

    Впервые за 84 года существования организации она признала лучшим боксером представителя России.

    • Бивол – действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (с 2019 года). Он проводит профессиональную карьеру без поражений.
    • Последний бой Бивола состоялся в ноябре в ОАЭ. Российский полутяжеловес победил решением судей мексиканца Хильберто Рамиреса.
    • 32-летний Бивол постоянно проживает в Калифорнии (США).

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    Источник: BWAA

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +223

      Стоп всем 26 минут назад

      Прикольно, Бомба уже не пишет что это статья оффтоп...По ходу только о футболе ---это мало посещений сайта.Бомба пытается стать типа спортэксресс или чемпионат ком...Ну шо ж, это понятно.Главная цель любого бизнеса это прибыль.

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      Рейтинг: +8709

      vladik12 > Стоп всем 20 минут назад

      Написано же, что оффтоп.

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      Рейтинг: +223

      Стоп всем > vladik12 9 минут назад

      Где написано ? У меня нет такого.Может мы на разных сайтах ?

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      Рейтинг: +988

      Fialet 33 минуты назад

      Какой нахер россиянин, если постоянно живёт в Калифорнии? Лишить гражданства к едрене фене.

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      Рейтинг: +8709

      vladik12 > Fialet 20 минут назад

      По законам РФ запрещено жить в другом государстве?

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      Рейтинг: +223

      Стоп всем > Fialet 13 минут назад

      Да ты не кипяшуй фиолетовый. США это Мекка профессионального бокса, и чтобы раскрутиться в профи надо быть там. Многие расейские боксеры там и были. Сергей Ковалев например..Костя Цзю тоже не в России поднялся в мировом боксе...Да и другие.
      Даже теннисист Медведев живет и тренируется не в России..

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