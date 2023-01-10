Американские журналисты впервые в истории признали россиянина лучшим боксером года

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), определила лучшего боксера 2022 года. Им стал россиянин Дмитрий Бивол.

Впервые за 84 года существования организации она признала лучшим боксером представителя России.

Бивол – действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (с 2019 года). Он проводит профессиональную карьеру без поражений.

Последний бой Бивола состоялся в ноябре в ОАЭ. Российский полутяжеловес победил решением судей мексиканца Хильберто Рамиреса.

32-летний Бивол постоянно проживает в Калифорнии (США).

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