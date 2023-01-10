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    Состояние Костомарова резко ухудшилось. Его перевели в спецклинику

    Появилась новая информация о состоянии 45-летнего российского фигуриста Романа Костомарова.

    • Ночью спортсмена госпитализировали с пневмонией.
    • Он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

    «Состояние Костомарова резко ухудшилось. По нашим данным, теперь он подключeн одновременно и к ИВЛ, и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

    У него диагностированы прогрессирующая пневмония, системный воспалительный процесс (сепсис) и интоксикация организма.

    Костомарова экстренно перевели в спецклинику. В транспортировке олимпийского чемпиона помогали специалисты», – сообщает телеграм-канал Mash.

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    Источник: Mash

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