Состояние Костомарова резко ухудшилось. Его перевели в спецклинику

Появилась новая информация о состоянии 45-летнего российского фигуриста Романа Костомарова.
- Ночью спортсмена госпитализировали с пневмонией.
- Он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«Состояние Костомарова резко ухудшилось. По нашим данным, теперь он подключeн одновременно и к ИВЛ, и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО).
У него диагностированы прогрессирующая пневмония, системный воспалительный процесс (сепсис) и интоксикация организма.
Костомарова экстренно перевели в спецклинику. В транспортировке олимпийского чемпиона помогали специалисты», – сообщает телеграм-канал Mash.
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Источник: Mash