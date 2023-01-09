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    «Матч ТВ» покажет клубный чемпионат мира

    Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин анонсировал показ игр клубного ЧМ.

    «Праздничные выходные дни завершились, и мы начинаем новый год с приятных новостей)

    С 1 по 11 февраля в Марокко пройдет клубный чемпионат мира ФИФА, который мы покажем на наших каналах в полном объеме!

    Ждем финала между «Реалом» и «Фламенго», которые начнут путь на турнире уже со стадии полуфиналов, и посмотрим достаточно экзотичные матчи клубов из Новой Зеландии, Египта, Саудовской Аравии, Марокко и США – будет интересно!» – написал Тащин в своем телеграм-канале.

    • «Реал» – победитель Лиги чемпионов.
    • «Фламенго» – обладатель Кубка Либертадорес.
    • Также в КЧМ примут участие «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Видад» (Марокко), «Сиэтл Саундерс» (США), «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Ахли» (Египет).

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    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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