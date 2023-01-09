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    Новый тренер сборной Португалии высказался о будущем Роналду в национальной команде

    Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал будущее нападающего Криштиану Роналду в команде.

    «Решения должны приниматься, исходя из ситуации на поле и тренировках. Я не тот тренер, который принимает поспешные решения. Я хочу встретиться со всеми игроками и с сегодняшнего дня начну разговаривать и встречаться с ними.

    Криштиану был членом сборной на чемпионате мира, он 19 лет выступал за национальную команду, и это заслуживает уважения. С этого момента я должен выбрать лучший состав для участия в чемпионате Европы.

    Завтра мы начнeм эту работу, будем узнавать всех игроков, Криштиану — один из них. Мы начнeм процесс знакомства со всеми игроками, которые могут присоединиться к национальной команде.

    Мы дадим возможность каждому игроку и будем с уважением относиться к тем, кто уже является частью сборной. Криштиану — один из них», — цитирует Мартинеса Footmercato.

    • Мартинес сменил в сборной Португалии Фернанду Сантуша.
    • Мартинес после вылета с ЧМ-2022 на групповом этапе покинул сборную Бельгии.
    • Он возглавлял команду с августа 2016 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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