Тен Хаг: «За последние годы «МЮ» купил много средних игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскритиковал трансферную политику клуба.

«За последние годы «МЮ» купил много средних игроков. Большинство трансферов были такими. И этого оказалось недостаточно.

Футболка этого клуба очень сильно давит. Только настоящие личности, которые способны давать результат под большим давлением, могут играть здесь», – сказал тен Хаг.

«Юнайтед» набрал 35 очков в 17 турах АПЛ.

Они идут на 4-м месте в таблице лиги с 9-очковым отставанием от лидера.

Голландский тренер возглавил команду летом 2021 года.

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