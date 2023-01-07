Тен Хаг: «За последние годы «МЮ» купил много средних игроков»

Так и тренеров тоже)
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскритиковал трансферную политику клуба.
«За последние годы «МЮ» купил много средних игроков. Большинство трансферов были такими. И этого оказалось недостаточно.
Футболка этого клуба очень сильно давит. Только настоящие личности, которые способны давать результат под большим давлением, могут играть здесь», – сказал тен Хаг.
- «Юнайтед» набрал 35 очков в 17 турах АПЛ.
- Они идут на 4-м месте в таблице лиги с 9-очковым отставанием от лидера.
- Голландский тренер возглавил команду летом 2021 года.
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