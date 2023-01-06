Камоцци прокомментировал смерть Виалли

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о том, что Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет.

«Это печально. Мы потеряли Синишу Михайловича, Пеле, а теперь и Виалли.

Джанлука был великим человеком до того, как стал великим футболистом.

Человеческий фактор здесь крупнее, чем спортивный. Это печальный день», – заявил Камоцци.

С 2017 года Виалли боролся с раком поджелудочной железы.

Форвард забил 16 голов в 59 матчах за сборную Италии.

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