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    Камоцци прокомментировал смерть Виалли

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о том, что Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет.

    «Это печально. Мы потеряли Синишу Михайловича, Пеле, а теперь и Виалли.

    Джанлука был великим человеком до того, как стал великим футболистом.

    Человеческий фактор здесь крупнее, чем спортивный. Это печальный день», – заявил Камоцци.

    • С 2017 года Виалли боролся с раком поджелудочной железы.
    • Форвард забил 16 голов в 59 матчах за сборную Италии.

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    Источник: «Чемпионат»

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