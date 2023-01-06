Камоцци прокомментировал смерть Виалли

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о том, что Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет.
«Это печально. Мы потеряли Синишу Михайловича, Пеле, а теперь и Виалли.
Джанлука был великим человеком до того, как стал великим футболистом.
Человеческий фактор здесь крупнее, чем спортивный. Это печальный день», – заявил Камоцци.
- С 2017 года Виалли боролся с раком поджелудочной железы.
- Форвард забил 16 голов в 59 матчах за сборную Италии.
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Источник: «Чемпионат»