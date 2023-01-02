Стало известно, сколько зрителей посетят презентацию Роналду в «Аль-Насре»

Завтра состоится официальная презентация нападающего Криштиану Роналду в качестве игрока «Аль-Насра».

По информации Arriyadiyah, мероприятие на стадионе «Мрсул-парк» посетят 30 тысяч зрителей. «Аль-Наср» хочет, чтобы презентация Криштиану была аналогична той, что была у Роналду в «Реале» в 2009 году.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого форвард выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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